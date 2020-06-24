2020-06-24T20:55:23+03:00
Общество

В Краснодаре открыли бесплатные мини-офисы для предпринимателей

Здесь можно проводить переговоры и семинары
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Центр развития предпринимательства «Платформа» в Краснодаре открыли бесплатные мини-офисы для начинающих бизнесменов.

- В них предприниматели могут вести переговоры с клиентами, - пояснили в мэрии Краснодара. – А еще тут проходят различные семинары и консультации для бизнеса.

О время карантина площадка эта была закрыта, но с 22 июня снова заработала. И сейчас офисами можно пользоваться на полную мощь.

- Кроме того, здесь можно получать юридические консультации, а также же узнать о налогообложения и бухгалтерском учета, проконсультироваться по мерам господдержки и участвовать в обучающих мероприятиях, - говорит начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Краснодара Артем Анацкий. – Все услуги тут бесплатны для краснодарцев.

В центре этом 60 рабочих мест с интернетом и переговорными комнатами. Находится «Платформа» в Краснодаре на улице Северной, 365.

ИСТОЧНИК KP.RU

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