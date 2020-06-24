В Краснодаре открыли бесплатные мини-офисы для предпринимателей
В Центр развития предпринимательства «Платформа» в Краснодаре открыли бесплатные мини-офисы для начинающих бизнесменов.
- В них предприниматели могут вести переговоры с клиентами, - пояснили в мэрии Краснодара. – А еще тут проходят различные семинары и консультации для бизнеса.
О время карантина площадка эта была закрыта, но с 22 июня снова заработала. И сейчас офисами можно пользоваться на полную мощь.
- Кроме того, здесь можно получать юридические консультации, а также же узнать о налогообложения и бухгалтерском учета, проконсультироваться по мерам господдержки и участвовать в обучающих мероприятиях, - говорит начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Краснодара Артем Анацкий. – Все услуги тут бесплатны для краснодарцев.
В центре этом 60 рабочих мест с интернетом и переговорными комнатами. Находится «Платформа» в Краснодаре на улице Северной, 365.
ИСТОЧНИК KP.RU