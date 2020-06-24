2020-06-24T22:38:44+03:00
Общество

В Новороссийске до конца лета ограничивают движение большегрузов

Запрет действует на проезд по городским дорогам
Варвара ДЫМ
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Фото: admnvrsk.ruФото: admnvrsk.ru
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С 25 июня по 31 августа в Новороссийске будет введено временное ограничение на движение большегрузов. Им запрещено все это время ездить по городским дорогам.

- В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной превышением допустимых температур, согласно постановлению администрации Новороссийска от 22 июня, введено ограничение на движение тяжеловесных машин по улично-дорожной сети, находящейся в ведомстве муниципального образования, - сообщили в мэрии города.

Если перевести с чиновничьего языка, это значит, что запрет на движение по дорогам города действует из-за жары. Ездить по дорогам грузовики не смогут с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха свыше 32 градусов. То есть если столбики термометров будут опускаться ниже, большегрузам можно будет колесить по улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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