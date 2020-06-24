24 Июнь 2020 2020-06-24T23:09:50+03:00

В Анапе будут следить за тем, что пьют туристы Фото: Евгения ГУСЕВА

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Эти летом в Анапе будут бороться с производителями контрафактного алкоголя и усилят работу в этой области.

- Курортный сезон начался, и он будет сложным. Прошу усилить работу управления торговли совместно с полицией по борьбе с контрафактным алкоголем. Отдых наших гостей должен быть безопасным, - сообщил на заседании в администрации Анапы замглавы города Эдуард Балмашев.

Это значит, что рейдов на курорте станет еще больше. И за тем, что пьют туристы в Анапе, будут внимательно следить.

Всего с начала года в городе было выявлено 46 фактов незаконной продажи алкоголя. Полицией составлено 50 протоколов об административных правонарушениях, из оборота изъято 2000 литров напитка.

ИСТОЧНИК KP.RU