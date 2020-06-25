2020-06-25T09:05:00+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 25 июня 2020: теплее всего в Новороссийске

Температура воды в Черном море прогрелась в среднем до 24 градусов
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: pogoda.turtella.ruФото: pogoda.turtella.ru
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Температура воды в Черном море с каждым днем становится теплее. Жаркое летнее солнышко нагревает поверхность с невероятной скоростью. Туристы и местные жители часто интересуются, комфортна ли вода для купания. Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры моря в разных городах на побережье.

Согласно данным метеорологов на 25 июня, теплее всего на Черноморском побережье сейчас в Новороссийске. Там вода прогрелась до 24,1 градусов. Также тепло купаться будет в Геленджике, здесь вода 24,0 градусов, в Туапсе температура воды достигла 23,9 градусов. Чуть ниже – в Анапе и Сочи - здесь по 23,8 градусов.

Если хочется поплескаться в более теплой водичке, то вам следует ехать на Азовское море. В Темрюке, например, море нагрелось до 25,7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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