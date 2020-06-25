В Краснодарском крае разыскивают подростка из Иркутской области

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:21:26+03:00

Он мог сбежать из дома

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Никита Мутин ушел из дома в октябре 2013 года. Он проживал в городе Усть-Илимске Иркутской области. И до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно – домой он так и не вернулся.

Следователи, как и полагается после долгих поисков, которые не увенчались успехом, возбудили по факту безызвестного исчезновения уголовное дело. Но родные продолжают верить, что парень мог просто уехать в другой регион.

- Приметы Никиты Мутина на момент исчезновения: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см., телосложение худощавое, волосы рыжие, стрижка короткая с длинной челкой, глаза карие, - распространили ориентировку оперативники.

Он был одет в плащевую куртку, черные штаны с полосками белого цвета и салатовую футболку, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Гражданам, обладающим какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения или местонахождении Никиты Мутина просьба сообщить в следственное управление СК России по Иркутской области по телефону: 8(3952) 20-46-54, 21-65-11 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU