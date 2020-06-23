2020-06-25T09:35:34+03:00
Общество

Депутаты-единороссы утвердили график приема граждан в региональной приемной партии

По графику кубанские парламентарии должны будут провести 76 приемов граждан
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: www.kubzsk.ruФото: www.kubzsk.ru
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Сегодня спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел заседание фракции «Единой России» в ЗСК. Предметом обсуждения стали вопросы организации взаимодействия с жителями края.

Так, депутаты утвердили график приема в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева на второе полугодие 2020 года. Докладывая по этому вопросу, первый заместитель руководителя фракции Николай Гриценко акцентировал, что по графику кубанские парламентарии должны будут провести в региональной общественной приемной 76 приемов граждан. Но с учетом сегодняшней эпидобстановки будет продолжен бесконтактный формат работы.

- Соблюдение графика приема – обязанность для депутата-единоросса. Но сейчас на обращения граждан нужно будет отвечать с помощью современных средств связи. При этом обращения, по которым даны промежуточные ответы, нельзя снимать с контроля. Также необходимо будет уведомлять заявителей о стадиях рассмотрения их обращений, – подчеркнул первый вице-спикер ЗСК.

Решение по данному вопросу было принято единогласно.

Об организации публичной деятельности и работе с обращениями граждан на заседании отчитался член фракции Александр Агеев.

Руководитель фракции напомнил, что на собранные парламентариями средства в сумме 3 млн. 158 тыс. рублей были приобретены 190 ноутбуков, которые переданы для распределения между учащимися из многодетных и малообеспеченных семей для дистанционного обучения.

- Считаю, что такая помощь очень своевременна для учащихся образовательных учреждений, особенно для старших классов, - подытожил Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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