2020-06-25T10:25:35+03:00
Общество

Строительство школы в поселке Российском мэр Краснодара взял под личный контроль

Он пообещал достроить объект в этом году
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Школу в поселке Российском начали строить в конце 2018 года. Тогда рыли котлован для обустройства фундамента. В течение 2019 года возводились стены здания. Но уже было понятно – строители могут не успеть сдать объект в срок.

Еще в мае этого года глава города Евгений Первышов ездил на площадку и поручал ускорить строительство школы. Но в связи с пандемией в период карантина замедлили поставки материалов из других регионов. После снятия ограничений мэр снова поехал на объект и решил взять возведение объекта под личный контроль.

- Это единственный из 16 объектов социальной сферы, строящихся сейчас в Краснодаре, где подрядчик допустил отставание от графика. Школа должна быть сдана уже в этом году, и никаких других сроков быть не может. Каждую неделю я буду проводить здесь рабочие совещания, - сказал Евгений Первышов.

Школа строится на месте бывшего лагеря «Ивушка». Сейчас она готова на 58%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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