2020-06-25T10:42:15+03:00
Экономика

Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний

Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 июня 2020 года Президент – Председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин и Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подписали Соглашение о сотрудничестве между Банком и Федеральной службой.

Основными целями сотрудничества в рамках соглашения станут обеспечение комплексного банковского обслуживания военнослужащих внутренней службы и гражданского персонала ФСИН России, в том числе в рамках зарплатных проектов. Кроме того, документ предусматривает повышение финансовой грамотности сотрудников ФСИН, содействие в реализации социальных программ в различных направлениях, а также поддержку членов семей военнослужащих внутренней службы, попавших в сложные жизненные ситуации.

«Соглашение развивает взаимоотношения Банка с Федеральной службой исполнения наказаний, определяет приоритетные направления общих усилий, нацеленных на решение стоящих перед ФСИН России социальных задач, а также позволяет предоставить сотрудникам ФСИН самое современное банковское обслуживание, полный спектр банковских продуктов и сервисов», - отметил Президент – Председатель Правления А.Л.Костин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В станице Староминской продолжают благоустраивать парка 30-летия Победы
На Кубани с 27 июня разрешили работу фитнес-центров
На Кубани более миллиона земельных участков имеют установленные границы
Вениамин Кондратьев о послаблении режима: открываем стоматологии и рестораны
На Кубани откроются зоопарки, дельфинарии и объекты турпоказа
В Адыгее роддом закрыли на карантин
В Краснодаре «Мост поцелуев» после покраски снова начали расписывать вандалы
Вениамин Кондратьев о послаблениях режима: междугородний транспорт возобновит регулярные перевозки
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: скончался 52-летний мужчина
Голосование за поправки в Конституцию в Краснодарском крае: открылись 2799 участков
Евгений Зименко покинул пост министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
Сочи принял более 30 тысяч туристов с начала курортного сезона
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 июня 2020 года: заболели пятеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 июня 2020 года увеличилось на 59 человек
В Краснодарском крае маркировку товаров будут делать с 1 июля
Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний
В Краснодаре ввели в эксплуатацию второй литер долгостроя ЖК «Речной бриз»
Строительство школы в поселке Российском мэр Краснодара взял под личный контроль
В Краснодарском крае разыскивают подростка из Иркутской области
Температура воды в Черном море 25 июня 2020: теплее всего в Новороссийске
В Анапе будут следить за тем, что пьют туристы
В Новороссийске до конца лета ограничивают движение большегрузов
В Краснодаре открыли бесплатные мини-офисы для предпринимателей
В сарае у жительницы Майкопа собака нашла 680 граммов конопли
В Краснодаре на трассе повесили гигантское знамя Победы