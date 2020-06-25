Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:42:15+03:00

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23 июня 2020 года Президент – Председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин и Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подписали Соглашение о сотрудничестве между Банком и Федеральной службой.

Основными целями сотрудничества в рамках соглашения станут обеспечение комплексного банковского обслуживания военнослужащих внутренней службы и гражданского персонала ФСИН России, в том числе в рамках зарплатных проектов. Кроме того, документ предусматривает повышение финансовой грамотности сотрудников ФСИН, содействие в реализации социальных программ в различных направлениях, а также поддержку членов семей военнослужащих внутренней службы, попавших в сложные жизненные ситуации.

«Соглашение развивает взаимоотношения Банка с Федеральной службой исполнения наказаний, определяет приоритетные направления общих усилий, нацеленных на решение стоящих перед ФСИН России социальных задач, а также позволяет предоставить сотрудникам ФСИН самое современное банковское обслуживание, полный спектр банковских продуктов и сервисов», - отметил Президент – Председатель Правления А.Л.Костин.