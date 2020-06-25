Евгений Зименко покинул пост министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:21:30+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что в краевой администрации освободилось министерское кресло, "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили 25 июня. Пост покинул Евгений Зименко. Он отвечал энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство региона. В связи с чем связан уход Зименко, в администрации не уточнили.

Напомним, главу ведомства представили в феврале 2019-го. Евгений Зименко пробыл руководителем ТЭК и ЖКХ Краснодарского края почти полтора года.

С 2009 Зименко работал в системе ЖКХ Краснодарского края и города Краснодара. С 2012 по 2013 год занимал должность заместителя директора департамента городского хозяйства города Сочи. В 2014 – 2015 годах был директором МКУ муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз». В 2015 по 2019 год занимал должность директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU