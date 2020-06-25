2020-06-25T11:38:30+03:00
Общество

Голосование за поправки в Конституцию в Краснодарском крае: открылись 2799 участков

1 июля в регионе объявлено выходным днем
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае, как и по всей стране, 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию России. Этот день официально считается выходным.

- Голосование на Кубани пройдет 1 июля, но одобрить или не одобрить поправки можно и раньше – с 25 по 30 июня. Такие меры приняты, чтобы не создавались очереди в основной день голосования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего сегодня на Кубани открылись 2799 постоянных участков. При голосовании паспортные данные можно будет показать на расстоянии, а также попросить индивидуальную ручку. В помещениях для голосования будет проводиться дезинфицирующая уборка контактных поверхностей.

В Краснодаре для досрочного голосования открыли 341 избирательный участок в разных районах города и пригородных населенных пунктах. Они работают с 8 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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