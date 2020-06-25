В Краснодаре «Мост поцелуев» после покраски снова начали расписывать вандалы

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:26:35+03:00

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В Краснодаре после покраске «Моста поцелуев» на нем снова появилась надпись. В соцсетях опубликовали видеозапись вандализма. На кадрах видно, как мужчина взял маркер черного цвета и на свежевыкрашенном мосту написал фразу: «Моложе, чем сегодня вечером, мы уже не будем никогда». А до этого он сказал, что предыдущие надписи стерли зря и «нужно исправить ситуацию и возобновить традицию».

tipich__krd "Возродили традицию надписей на перилах моста Поцелуев в Краснодаре", - пишет автор видео @hadzhik71

Не исключено, что после такой самодеятельности мужчину оштрафуют.

Напомним, что мост покрасили в начале июня и недавно завершили работы. Новую краску нанесли на ворота, опоры освещения, перила и остальные части конструкции. Также здесь отремонтировали подпорную стенку — её оштукатурили, нанесли специальный ремонтный состав для восстановления защитных свойств бетона и покрасили в белый цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU