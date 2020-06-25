2020-06-25T12:26:35+03:00
Происшествия

В Краснодаре «Мост поцелуев» после покраски снова начали расписывать вандалы

В соцсетях появилось видео инцидента
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Скриншот с видеоСкриншот с видео
Изменить размер текста:

В Краснодаре после покраске «Моста поцелуев» на нем снова появилась надпись. В соцсетях опубликовали видеозапись вандализма. На кадрах видно, как мужчина взял маркер черного цвета и на свежевыкрашенном мосту написал фразу: «Моложе, чем сегодня вечером, мы уже не будем никогда». А до этого он сказал, что предыдущие надписи стерли зря и «нужно исправить ситуацию и возобновить традицию».

tipich__krdtipich__krd
"Возродили традицию надписей на перилах моста Поцелуев в Краснодаре", - пишет автор видео @hadzhik71
199 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Не исключено, что после такой самодеятельности мужчину оштрафуют.

Напомним, что мост покрасили в начале июня и недавно завершили работы. Новую краску нанесли на ворота, опоры освещения, перила и остальные части конструкции. Также здесь отремонтировали подпорную стенку — её оштукатурили, нанесли специальный ремонтный состав для восстановления защитных свойств бетона и покрасили в белый цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В станице Староминской продолжают благоустраивать парк 30-летия Победы
На Кубани с 27 июня разрешили работу фитнес-центров
На Кубани более миллиона земельных участков имеют установленные границы
Вениамин Кондратьев о послаблении режима: открываем стоматологии и рестораны
На Кубани откроются зоопарки, дельфинарии и объекты турпоказа
В Адыгее роддом закрыли на карантин
В Краснодаре «Мост поцелуев» после покраски снова начали расписывать вандалы
Вениамин Кондратьев о послаблениях режима: междугородний транспорт возобновит регулярные перевозки
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: скончался 52-летний мужчина
Голосование за поправки в Конституцию в Краснодарском крае: открылись 2799 участков
Евгений Зименко покинул пост министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
Сочи принял более 30 тысяч туристов с начала курортного сезона
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 июня 2020 года: заболели пятеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 июня 2020 года увеличилось на 59 человек
В Краснодарском крае маркировку товаров будут делать с 1 июля
Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний
В Краснодаре ввели в эксплуатацию второй литер долгостроя ЖК «Речной бриз»
Строительство школы в поселке Российском мэр Краснодара взял под личный контроль
В Краснодарском крае разыскивают подростка из Иркутской области
Температура воды в Черном море 25 июня 2020: теплее всего в Новороссийске
В Анапе будут следить за тем, что пьют туристы
В Новороссийске до конца лета ограничивают движение большегрузов
В Краснодаре открыли бесплатные мини-офисы для предпринимателей
В сарае у жительницы Майкопа собака нашла 680 граммов конопли
В Краснодаре на трассе повесили гигантское знамя Победы