В Адыгее роддом закрыли на карантин

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:41:01+03:00

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На карантин в Адыгее закрыли родильное отделение Майкопской городской клинической больницы. Здесь выявили случай коронавируса. Рожениц будут госпитаизировать в другие медучреждения.

- Жители Майкопского района, города Майкоп, станицы Ханской по экстренным и неотложным показаниям, при наличии рубца на матке транспортируются в ЦРБ Майкопского района. В плановое порядке в Гиагинскую и Кошехабльскую ЦРБ.

Жители Тахтамукайского, Теучежского районов и города Адыгейска по экстренным и неотложным показаниям транспортируются в Адыгейскую межрайонную больницу имени Батмена. А жители Красногвардейского, Гиагинского и Кошехабльского районов по неотложным показаниям транспортируются в Красногвардейскую ЦРБ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в роддоме Майкопа.

Медучреждение будет закрыто на карантин до 3 июня. У всех пациентов возьмут анализы на коронавирус. Будут выписывать только при отрицательных результатах.

По данным за последние сутки в Адыгее выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. А в Краснодарском крае - увеличилось на 59 человек. По данным медиков, каждый день в регионах снижается количество положительных тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU