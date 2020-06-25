Вениамин Кондратьев о послаблении режима: открываем стоматологии и рестораны

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:01:44+03:00

В Краснодарском крае озвучили очередной список предприятий, возобновляющих работу после карантина

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В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлится до 6 июля. Однако на заседании оперативного штаба 25 июня был озвучен очередной перечень послаблений.

С 27 июня откроются все рестораны. А с 29-го - стоматологии.

- Считаю, что мы можем уже возобновить их работу, - заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кроме того, с 27 июня на Кубани возобновляются регулярные пассажирские перевозки и открываются автовокзалы.

Напомним, с 21 июня регион открыл границы и закрыл обсерваторы. Заработали крупные торгово-развлекательные центры. Останутся закрытыми в них только зоны общепита и развлечений.

Начали работу учебные заведения дополнительного образования, но только для взрослых.

На деловые встречи теперь можно собирать до сотни гостей.

С 1 июля начнется смена в детских здравницах, но только для детей из Краснодарского края.

Посещать теперь можно все, но не снимая защитных масок. Места массовых скоплений народа тоже пока останутся в режиме ожидания.

ИСТОЧНИК KP.RU