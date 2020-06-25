Вениамин Кондратьев о послаблении режима: открываем стоматологии и рестораны
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлится до 6 июля. Однако на заседании оперативного штаба 25 июня был озвучен очередной перечень послаблений.
С 27 июня откроются все рестораны. А с 29-го - стоматологии.
- Считаю, что мы можем уже возобновить их работу, - заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Кроме того, с 27 июня на Кубани возобновляются регулярные пассажирские перевозки и открываются автовокзалы.
Напомним, с 21 июня регион открыл границы и закрыл обсерваторы. Заработали крупные торгово-развлекательные центры. Останутся закрытыми в них только зоны общепита и развлечений.
Начали работу учебные заведения дополнительного образования, но только для взрослых.
На деловые встречи теперь можно собирать до сотни гостей.
С 1 июля начнется смена в детских здравницах, но только для детей из Краснодарского края.
Посещать теперь можно все, но не снимая защитных масок. Места массовых скоплений народа тоже пока останутся в режиме ожидания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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