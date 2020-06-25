На Кубани более миллиона земельных участков имеют установленные границы

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:04:17+03:00

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В Краснодарском крае более 2,7 миллионов земельных участков, из них 1,7 – имеют границы.

- Несмотря на то, что обязательного требования о проведении межевания земельных участков действующее законодательство не предусматривает, число земельных участков с установленными границами на Кубани постоянно растет. Межевание позволяет собственнику в будущем избежать споров с соседями и упростить переоформление, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в кадастровой палате Краснодарского края.

Стоит сказать, что Южный федеральный округ на третьем месте после Уральского и Приволжского, который лидирует по доле земельных участков с установленными границами. Также здесь отмечается прирост таких территорий.

В кадастровой палате напоминают, что для межевания участка собственнику нужно обратиться к землеустоителю. Он установит местоположение границ и проведет согласование с соседями, а затем подготовит межевой план. Его вместе с заявлением о постановке на кадастровый учет необходимо представить в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU