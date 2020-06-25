На Кубани с 27 июня разрешили работу фитнес-центров

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:09:50+03:00

Но пока заниматься смогут лишь те посетители, у кого есть личный тренер

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Вслед за Кировской областью, Татарстаном и Москвой разрешили работу фитнес-центров в Краснодарском крае. Об этом стало известно во время заседание регионального оперативного штаба.

Эпидситуация в крае, по словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, позволяет открыться фитнес-центрам и спортивным клубам. Свои двери они распахнут с 27 июня.

- Хочу отметить, что фитнес-центры будут работать только для индивидуальных тренировок, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев во время заседания.

Как правило, для этого посетителям необходимо заплатить за персональные занятия с тренером. Стоимость варьируется от 500 до 1000 рублей за одну тренировку.

Фитнес-бары и кафе открывать пока не спешат, под запретом пока бани и хамамы. Кроме того, пока неизвестно, когда заработают бассейны.

ИСТОЧНИК KP.RU