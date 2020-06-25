2020-06-25T14:22:53+03:00
Происшествия

В Краснодаре две тысячи человек остались без света

Причиной стала авария
Евгения СОРОКА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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ЧП случилось днем в четверг, 25 июня. В Краснодаре произошла авария.

В центре города перестали работать светофоры, остановились троллейбусы. Кроме того, без электроэнергии остались жилые дома и ряд соцобъектов. Порядка двух тысяч человек в Западном округе сидят без света.

- Произошло повреждение на линии 6/10 кВ от РП-6. Отключено 13 трансформаторных подстанций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара. - Район отключения ограничен улицами Кирова, Гимназическая, Октябрьская, Мира, Пушкина, Кубанонабережная.

Известно, что на место аварии уже выехали бригады мастеров.

В ближайшее время рабочие обещают вернуть и электричество в дома горожан.

- Ориентировочное время восстановительных работ - 4-5 часов, - добавляют в ЕДДС города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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