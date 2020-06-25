На Кубани с 27 июня откроют храмы для верующих

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:22:53+03:00

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Святыни в Краснодарском крае были закрыты 2,5 месяца. Богослужения внутри храмов проводили сами священники, а верующим разрешали молиться только во дворе.

25 июня вопрос об открытии храмов подняли на заседании регионального оперштаба.

– Сегодня объекты богослужения, храмы закрыты вашим решением, которое было обосновано, - обратился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев к руководителю краевого Роспотребнадзора Марии Потемкиной. - Обращаюсь к вам от имени всех верующих. Люди, как мне кажется, все это время были максимально послушными с точки зрения дисциплины, соблюдали самоизоляцию. Сегодня, когда открываются ряд предприятий, верующие ждут, когда откроются объекты богослужения, потому что для них важно попасть в сам храм.

Главный санитрий врач Кубани Мариа Потемкина отметила, что эпидситуация в регионе нормализовалась. Благодаря этому с 27 июня возможно будет открыть храмы. Но прихожане должны будут надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

- Верующие Кубани с большой радостью восприняли новость о возвращении к привычной форме совершения богослужений, - сказали в Кубанском митрополии. - С 27 июня они вознесут благодарственные молитвы во всех храмах края.

ИСТОЧНИК KP.RU