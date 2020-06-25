2020-06-25T15:36:26+03:00
Общество

Около 10 тысяч туристов захотели проголосовать в Сочи по поправкам в Конституцию

На курорте открылись более 200 избирательных участков
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи открылись 246 избирательных участков. Фото пресс-службы мэрии СочиВ Сочи открылись 246 избирательных участков. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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25 июня в Сочи открылись 246 избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию России.

Три временных участка работают также на вокзалах Адлера, Сочи и в аэропорту.

По данным горизбиркома правом голосовать активно пользуются и туристы. Около 10 тысяч человек подали для этого заявления прямо по месту нахождения на отдыхе.

На входе голосующим измеряют температуру дезинфицируют руки.

- Здесь же выдают индивидуальные средства защиты – маску, перчатки и одноразовую ручку. Обязательное условие – соблюдение социальной дистанции, - рассказала председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачёва.

Избирательные участки работают с 8 до 20 часов. У сочинцев есть возможность принять участие в голосовании и на дому. В таких случаях члены участкового избиркома лично приходят по заявленному адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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