Около 10 тысяч туристов захотели проголосовать в Сочи по поправкам в Конституцию
25 июня в Сочи открылись 246 избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию России.
Три временных участка работают также на вокзалах Адлера, Сочи и в аэропорту.
По данным горизбиркома правом голосовать активно пользуются и туристы. Около 10 тысяч человек подали для этого заявления прямо по месту нахождения на отдыхе.
На входе голосующим измеряют температуру дезинфицируют руки.
- Здесь же выдают индивидуальные средства защиты – маску, перчатки и одноразовую ручку. Обязательное условие – соблюдение социальной дистанции, - рассказала председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачёва.
Избирательные участки работают с 8 до 20 часов. У сочинцев есть возможность принять участие в голосовании и на дому. В таких случаях члены участкового избиркома лично приходят по заявленному адресу.
ИСТОЧНИК KP.RU