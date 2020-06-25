ФСБ и полиция задержали юную фальшивомонетчицу в Сочи

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:00:47+03:00

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19 - летняя россиянка отправилась в Сочи для шоппинга и развлечений. Во всем этом не было бы ничего странного, если бы не одно важное обстоятельство. Девушка вовсю гуляла, расплачиваясь фальшивыми пятитысячными купюрами.

Таким образом она сумела разменять целых семь поддельных ассигнаций. Туристка не подозревала, что за ее курортным отдыхом уже наблюдают оперативники УФСБ и полиция, которые и задержали девушку с поличным в баре на морской набережной.

- Материалы по данному факту направлены в следственные органы полиции для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы,- сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU