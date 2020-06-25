Команда Cочинского госуниверситета стала победителем конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:00:07+03:00

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Команда Бизнес-Инкубатора Сочинского государственного университета стала победителем XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 2019-2020 гг. на президентской платформе «Россия – страна возможностей» в номинации «Моя предпринимательская инициатива, Креативные индустрии для развития регионов». Из 68000 претендентов, проект сочинской команды «НЕФОРМАТ» по развитию молодежного предпринимательства вошел в 30 финалистов и, после защиты в онлайн-формате, стал победителем в своей номинации. Проект «НЕФОРМАТ», ставший победителем престижного федерального конкурса «Моя страна – моя Россия», уже этим летом планируется реализовать в городе Сочи.

Отто Савицкий, руководитель управления молодежной политики администрации города Сочи: «Молодежный совет при Главе города Сочи выступил с инициативой провести среди молодежи конкурс на лучшую предпринимательскую инициативу. Конкурс предпринимательских инициатив «Неформат», уверен, даст толчок развитию молодежного предпринимательства в нашем городе».

Руководитель Бизнес-инкубатора Сочинского Государственного Университета Ольга Берген: «Университет планирует летом провести конкурс среди молодежи города Сочи на лучшую бизнес-идею. Главный критерий отбора конкурсантов: бизнес-проект должен быть реализован преимущественно ресурсами команды, а сама бизнес-идея должна быть полезной для города Сочи».

Команда единомышленников и резидентов Бизнес-Инкубатора Сочинского государственного университета имеет большой опыт по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Так в 2019 году в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края были проведены открытые уроки с участием действующих предпринимателей, бизнес-игры и образовательные программы для начинающих бизнесменов. Охват участников по Краснодарском краю составил более 5000 человек. В Сочи в мероприятиях по популяризации предпринимательства в категории 14-17 лет приняли участие более 700 человек, создано 5 молодежных стартап-проектов.