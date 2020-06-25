В лесах под Сочи отработали тушение пожаров

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:00:33+03:00

В лесах под Сочи учились тушить пожары. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Лето на курорте обещает быть жарким и с высокой пожароопасностью

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25 июня в предгорных лесах Лазаревского района Сочи прошли учения по ликвидации пожаров.

Участие в тренировке приняли пожарные расчёты, спасатели МЧС и муниципальной службы спасения, врачи скорой помощи, полиция и коммунальщики- всего 200 человек личного состава и 35 единиц техники. По легенде учений вблизи села Горное Лоо начался обширный лесной пожар.

Рядом с районом возгорания развернули оперативный штаб. Тушить пламя начали сотрудники Дагомысского и Головинского лесничеств.

Далее за дело взялись отряды Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России, которые обследовали территорию и оценили площадь возгорания. Пожарные ликвидировали возгорание, а спасатели отработали вопросы эвакуации местных жителей. В Сочи прогнозируется жаркое лето с сильными ветрами, что повышает риск возникновения и распространения лесных пожаров.

- На территории курорта введён особый противопожарный режим, запрещено разведение костров в лесных массивах и вне специально отведённых рекреационных зон, - отметил первый заместитель главы города Денис Юрковский.

ИСТОЧНИК KP.RU