2020-06-25T17:00:33+03:00
Общество

В лесах под Сочи отработали тушение пожаров

Лето на курорте обещает быть жарким и с высокой пожароопасностью
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В лесах под Сочи учились тушить пожары. Фото пресс-службы мэрии СочиВ лесах под Сочи учились тушить пожары. Фото пресс-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

25 июня в предгорных лесах Лазаревского района Сочи прошли учения по ликвидации пожаров.

Участие в тренировке приняли пожарные расчёты, спасатели МЧС и муниципальной службы спасения, врачи скорой помощи, полиция и коммунальщики- всего 200 человек личного состава и 35 единиц техники. По легенде учений вблизи села Горное Лоо начался обширный лесной пожар.

Рядом с районом возгорания развернули оперативный штаб. Тушить пламя начали сотрудники Дагомысского и Головинского лесничеств.

Далее за дело взялись отряды Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России, которые обследовали территорию и оценили площадь возгорания. Пожарные ликвидировали возгорание, а спасатели отработали вопросы эвакуации местных жителей. В Сочи прогнозируется жаркое лето с сильными ветрами, что повышает риск возникновения и распространения лесных пожаров.

- На территории курорта введён особый противопожарный режим, запрещено разведение костров в лесных массивах и вне специально отведённых рекреационных зон, - отметил первый заместитель главы города Денис Юрковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава СК по республике Адыгея вышел на пенсию
МегаФон запускает решение для онлайн-мониторинга воды
В лесах под Сочи отработали тушение пожаров
Команда Cочинского госуниверситета стала победителем конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования
ФСБ и полиция задержали юную фальшивомонетчицу в Сочи
В Краснодарском крае с 29 июня откроют детсады
Около 10 тысяч туристов захотели проголосовать в Сочи по поправкам в Конституцию
На Кубани с 27 июня откроют храмы для верующих
В Краснодаре две тысячи человек остались без света
В Сочи скончался один из пассажиров упавшего в горах параплана
В станице Староминской продолжают благоустраивать парк 30-летия Победы
На Кубани с 27 июня разрешили работу фитнес-центров
На Кубани более миллиона земельных участков имеют установленные границы
Вениамин Кондратьев о послаблении режима: открываем стоматологии и рестораны
На Кубани откроются зоопарки, дельфинарии и объекты турпоказа