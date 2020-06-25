Глава СК по республике Адыгея вышел на пенсию
25 июня стало известно, что глава СК по республике Адыгея Александр Глущенко уходит на заслуженный отдых. Руководителем ведомства он был с 2013 года.
А начинал службу он еще в 1981 году. Тогда он работал следователем прокуратуры Ленинского района Краснодара. Затем Александра Глущенко назначали на различные должности, в том числе заместителем прокурора Краснодарского края.
С 2008 года он проходил службу в органах Следственного комитета.
Обязанности главы временно исполняет заместитель - Альберт Абрамян. Фото: СУ СК по Адыгее.
- Александр Павлович является Заслуженным юристом Кубани, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по республике Адыгея. - В период службы его наградили именным оружием, множеством медалей и знаков отличия.
На заседании, которое прошло в СУ СК по республике Адыгея, отметили, что за последние 5 месяцев наметилась положительная динамика в вопросах соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства.
- Так, например, сократилось количество уголовных дел в срок, превышающий 2 месяца с 48,8 % до 30,7 %, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве. - Снижение как количества дел с превышением срока следствия, так и их удельного веса отметили во всех территориальных следственных отделах.
Место руководителя сейчас пустует. Но обязанности главы временно исполняет заместитель - Альберт Абрамян.
ИСТОЧНИК KP.RU