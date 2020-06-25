2020-06-25T19:18:50+03:00
Общество

В Сочи старшего прапорщика осудили за взятку в 400 тысяч рублей

Эти деньги он просил за помощь в получении должности в краснодарском университете МВД
Евгения СОРОКА
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После возбуждения дела мужчина, побоявшись наказания, вернул деньги.После возбуждения дела мужчина, побоявшись наказания, вернул деньги.
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Сочинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему одного из ведомственных учебных заведений Дмитрию Ш. Старший прапорщик захотел легких денег. Подзаработать решил на своем знакомом, который обратился к нему с просьбой.

С 6 по 12 марта 2018 года сочинец встретился с Дмитрием Ш. и спросил, как он может получить должность в краснодарском университете МВД. Старший прапорщик согласился посодействовать - за свою помощь запросил 400 тысяч рублей.

- Мужчина перечислил деньги на счет военнослужащему, однако тот под разными предлогами начал уклоняться от общения, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» следователь по особо важным делам военного следственного управления СКР по ЮВО Диана Еловская.

После возбуждения дела Дмитрий, побоявшись наказания, вернул деньги. Но все-таки предстал перед законом.

Сочинский гарнизонный военный суд признал его виновным и назначил ему 7 месяцев лишени свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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