Успейте оплатить текущее потребление и задолженность за электроэнергию до изменения тарифов!

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:26:52+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Адыгея и Краснодарского края – ПАО «ТНС энерго Кубань» напоминает об изменении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей с 01 июля 2020 года.

На основании приказа Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 11 декабря 2019 года №33/2019-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население по Краснодарскому краю и Республике Адыгея» установлены следующие тарифы на электрическую энергию с 01 июля 2020 года:

Тарифы на электрическую энергию с 01 июля 2020 года.

Распоряжение об изменении тарифов опубликовано на официальном сайте правительства страны. Документ устанавливает предельные величины изменения средней платы за услуги ЖКХ по всем регионам. Напомним, что зимнего повышения тарифов в этом году не было и последний раз цены на электроэнергию изменялись в июле 2019 года.

Для расчета июньского потребления 2020 года по действующим в настоящее время тарифам потребителям необходимо оплатить задолженность и передать показания индивидуальных приборов учета.

Быстро передать показания счетчиков и сразу оплатить можно следующими способами:

- на официальном сайте «ТНС энерго Кубань»; - в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»; - в кассах наших партнёров при самостоятельном заполнении и расчёте суммы к оплате.

ПАО «ТНС энерго Кубань» как гарантирующий поставщик электроэнергии исполняет все взятые на себя обязательства потому призывает своих клиентов не копить долги и оплачивать потребленную электроэнергию вовремя.