В Сочи водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста
В Сочи произошла авария, в которой пострадал 10-летний велосипедист. Происшествие случилось в Адлерском районе на улице Перспективной 25 июня в 18:57. Ребенка на велосипеде сбил водитель BMW.
- Мальчик пересекал проезжую часть в зоне видимости обозначенного пешеходного перехода. Но, не спешившись, под углом к краю дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
По словам представителя пресс-службы ОГИБДД УВД по городу Сочи, юный велосипедист получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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