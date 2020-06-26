26 Июнь 2020 2020-06-26T08:44:52+03:00

В Сочи водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста. Фото отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи

Изменить размер текста: A A

В Сочи произошла авария, в которой пострадал 10-летний велосипедист. Происшествие случилось в Адлерском районе на улице Перспективной 25 июня в 18:57. Ребенка на велосипеде сбил водитель BMW.

- Мальчик пересекал проезжую часть в зоне видимости обозначенного пешеходного перехода. Но, не спешившись, под углом к краю дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

По словам представителя пресс-службы ОГИБДД УВД по городу Сочи, юный велосипедист получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU