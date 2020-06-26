2020-06-26T09:29:22+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 26 июня 2020: теплее всего в Сочи, холоднее – в Геленджике

Температура воды в Черном море прогрелась в среднем до 24 градусов
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: pogoda.turtella.ruФото: pogoda.turtella.ru
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Температура воды в Черном море каждый день колеблется на несколько десятых единиц. Но даже эти маленькие цифры могут сказать, насколько комфортна будет вода для купания. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры моря в разных городах на побережье.

Согласно данным метеорологов на 26 июня, теплее всего на Черноморском побережье сейчас в Сочи. Там вода прогрелась до 24,5 градусов. А в Лоо и Дагомысе еще теплее – 24,8 и 24,6 градусов соответственно. В Новороссийске температура воды достигла 23,7 градусов, а в Анапе – 23,5. А вот холоднее всего в Геленджике – там сейчас в воде 23,3 градуса.

Также теплая водичка на Азовское море. В Темрюке, например, море сегодня 25,6 градусов. А в Веселовке – 24,8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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