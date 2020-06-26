2020-06-26T12:09:18+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Кирова ограничат движение

На этом участке будут менять теплотрассу
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре по улице Кирова проводят модернизацию магистрали. В районе пересечения с улицей Орджоникидзе рабочие меняют участок теплотрассы. В связи с ремонтом на дороге ограничат движение транспорта.

- С 7 по 17 июля на этом участке частично ограничат движение для машин — для проезда в разных направлениях будет открыта одна полоса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Здесь вместо старой металлической специалисты уложат новую стальную трубу. Протяженность участка ремонтных работ составляет около 70 метров.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в микрорайоне Гидростроителей полностью перекроют проспект Писателя Знаменского на полгода. До декабря здесь планируют сделать капитальный ремонт дороги: ливневки, полотно, тротуары, озеленение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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