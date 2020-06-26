В Кореновске раскрыли загадочный "висяк"

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:16:26+03:00

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Следователи Кореновского отдела СУСК по Краснодарскому краю раскрыли загадочное убийство 66-летнего пенсионера. Его тело нашли днем, 10 мая.

- Сотрудникам, в числе которых был криминалист регионального управления и оперативники МВД, удалось выяснить, что подвыпивший 39-летний мужчина заходил к своему недругу 8 мая. Сын убитого избивал его сестру, когда они вместе жили в браке. Он решил выместить злобу на его отце, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Убийца показа на следственном эксперименте, как убивал пенсионера. Фото: СУСК по краю

Дома у пенсионера они поругались. Молодой инициатор конфликта схватился за кирпич и со всего размаху ударил им по голове 66-летнего хозяина дома.

Когда он понял, что совершил убийство, сбежал.

Сейчас подозреваемый уже дал признательные показания и показал на следственном эксперименте, как убивал пенсионера. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство". Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU