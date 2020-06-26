2020-06-26T14:20:54+03:00
Общество

В Сочи КамАЗ упал в обрыв на лесной дороге

Водитель и пассажир получили серьезные травмы
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи КамАЗ упал в обрыв на лесной дороге. Фото пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РоссииВ Сочи КамАЗ упал в обрыв на лесной дороге. Фото пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
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В Сочи КамАЗ перевернулся на лесной дороге, пострадавшие получили серьезные травмы. ДТП произошло недалеко от аула Хаджико в Лазаревском районе.

По предварительным данным водитель грузовика не справился с управлением и опрокинулся в обрыв. Дальнейшее падение машины остановило дерево, но кабина, в которой находились двое мужчин, сильно деформировалась. Водителя и пассажира зажало.

- Днем 25 июня в отряд через «112» поступило сообщение, что на крутом склоне лесной дороги перевернулся КамАЗ, двое мужчин оказались заблокированы в кабине, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Проезд в лесу оказался настолько трудным, что машина скорой помощи до места происшествия добраться не смогла.

Заблокированными в кабине оказались жители Краснодара и Динского района.

- В результате аварии оба получили тяжелые травмы – предположительно, переломы позвоночника и таза, - уточнила представитель пресс-службы Южного региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

В сопровождении медиков, спасатели доставили пострадавших на автомобиле повышенной проходимости к карете скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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