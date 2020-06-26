В Анапе сын обворовал пожилого отца
Полицейские Анапы раскрыли кражу 18 тысяч рублей. с заявлением к правоохранителям обратился 67-летний житель станицы Анапской. Он рассказал, что недосчитался крупной суммы в надежном месте, куда регулярно складывал свою пенсию.
- В ходе расследования преступления выяснилось, что к краже денег причастен 48-летний сын мужчины, - сообщили в ОМВД по городу Анапе.
Сына задержали и отвезли в отдел полиции, где он дал признательные показания. В его доме оперативники нашли большую часть похищенного и вернули отцу.
В отношении его сына возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина мужчины будет доказана, то суд может приговорить его к пяти годам тюрьмы. Тем более, на его счету уже есть одна судимость.
Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU