2020-06-26T14:39:59+03:00
Происшествия

В Анапе сын обворовал пожилого отца

Ему грозит пять лет тюрьмы
Ева МУР@kp_kuban
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Преступление раскрытоПреступление раскрыто
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Полицейские Анапы раскрыли кражу 18 тысяч рублей. с заявлением к правоохранителям обратился 67-летний житель станицы Анапской. Он рассказал, что недосчитался крупной суммы в надежном месте, куда регулярно складывал свою пенсию.

- В ходе расследования преступления выяснилось, что к краже денег причастен 48-летний сын мужчины, - сообщили в ОМВД по городу Анапе.

Сына задержали и отвезли в отдел полиции, где он дал признательные показания. В его доме оперативники нашли большую часть похищенного и вернули отцу.

В отношении его сына возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина мужчины будет доказана, то суд может приговорить его к пяти годам тюрьмы. Тем более, на его счету уже есть одна судимость.

Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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