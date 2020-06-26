На Кубани стартовала приемная кампания в ВУЗы

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:55:37+03:00

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В Краснодарском крае из-за угрозы распространения коронавируса изменили условия приемной кампании в ВУЗы. Теперь подать документы в институты региона можно через портал "Госуслуги", по почте или электронную систему ВУЗа.

Уже 50 учебных заведений Кубани начали принимать заявки на поступление.

- При этом ВУЗы имеют право делать это на личном приеме, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе минобра Краснодарского края.

Подать документы для поступления без экзаменов можно до 18 августа. До какого числа будут принимать документы у абитуриентов по результатам ЕГЭ в каждом учебном заведении установят самостоятельно, но не ранее 10 июля.

В министерстве образования Краснодарского края работают телефоны «горячей линии» по вопросам поступления: +7 (861) 298- 25-71, 298- 25-71. По ним вы можете задать интересующий вас вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU