2020-06-26T15:18:46+03:00
Общество

В Сочи осудят жительницу Магнитогорска за незаконный сбыт наркотиков

Санкция за совершение данного преступления предусматривает от 10 до 20 лет тюрьмы
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи осудят жительницу Магнитогорска за незаконный сбыт наркотиков. Фото: архив КПВ Сочи осудят жительницу Магнитогорска за незаконный сбыт наркотиков. Фото: архив КП
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В Сочи в суд передано уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Магнитогорска, Челябинской области. Девушка обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства).

- По версии следствия, в середине 2019 года она приехала в Сочи на постоянное место жительства. Подходящей работы девушка не нашла и занялась незаконной продажей наркотических средств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры региона.

Фигурантка получала синтетический наркотик, фасовала его и прятала вместах тайниковых закладок.

- Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы, - уточнили в прокуратуре.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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