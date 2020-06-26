2020-06-26T17:40:08+03:00
Общество

Детский лагерь «Орленок» и 1 июля примет 1768 детей с Кубани и Адыгеи

Стартует первая в этом сезоне смена
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба ВДЦ "Орленок"Фото: пресс-служба ВДЦ "Орленок"
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Почти две тысячи школьников из Краснодарского края и Республики Адыгея уже готовятся к приезду во Всероссийский детский центр «Орлёнок». Они станут участниками первой летней смены 2020 года, которая пройдёт в режиме ограничений, установленных Роспотребнадзором, и продлится две недели вместо привычных трёх.

- ”Орлёнок” с нетерпением ждёт, когда сюда вновь вернутся дети. После трёхмесячного перерыва мы с удвоенной силой готовимся к заезду, который станет и для детей, и для сотрудников Центра настоящим праздником! Приём детей будет организован с усиленными мерами безопасности. Разработана система двойного медицинского фильтра: сначала ребят встретят на территории нашего спортивно-технического комплекса, где пройдёт первичный медицинский осмотр и проверка документов, а затем на автобусах доставят на территорию детского лагеря, где состоится дополнительное обследование. Действия всего персонала, задействованного в заезде, мы заранее отработали на специальном учебно-тренировочном занятии», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

В отличие от обычного графика заезд и разъезд первой летней смены будет осуществляться одномоментно, то есть за один день. Ещё одна особенность – отсутствие родительских дней и запрет на передачу продуктов детям в лагерь. Общаться с родителями ребята смогут по телефону.

Большое внимание будет уделяться соблюдению режима дезинфекции всех помещений детских лагерей с применением средств по вирусному режиму, как перед заездом детей, так и в период их пребывания в лагере. Для этого в полном объёме закуплены необходимые средства защиты, антисептики и лекарства. Соблюдение масочно-перчаточного режима станет обязательным для всего медицинского персонала, сотрудников блока питания и автобазы.

Образовательная программа тоже изменится: на смену массовым мероприятиям придут события для одного отряда или группы, аудиторные занятия заменят игры на свежем воздухе, а вместо выездов и походов будут проложены туристические маршруты по территории «Орлёнка».

- Ещё одно важное событие, с которым совпадает смена, 60-й день рождения Всероссийского детского центра. Мы долго готовились к этой дате, планировали большое количество торжественных мероприятий с участием ребят, орлят разных поколений, гостей и артистов. К сожалению, в сложившейся ситуации провести их в полном объёме невозможно, но праздник состоится! Во-первых, мы подготовили интересную программу в социальных сетях Центра, во-вторых, яркие события будут организованы в каждом отряде каждого детского лагеря. Таким образом, стать участниками празднеств сможет каждый орлёнок страны, – отметил Александр Джеус.

Первая летняя смена в «Орлёнке» пройдёт с 1 по 14 июля 2020 года.

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