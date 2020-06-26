2020-06-26T16:46:21+03:00
Общество

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

И призвал всех кубанцев проявить гражданскую активность
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: Заксобрание КубаниФото: Заксобрание Кубани
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Спикер прибыл на избирательный участок № 22-18, расположенный в Прикубанском внутригородском округе Краснодара.

После процедуры голосования Юрий Бурлачко ответил на вопросы журналистов федеральных и краевых СМИ. В частности, глава регионального парламента затронул тему защиты всех участников избирательного процесса.

«При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России его организаторы соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора для сохранения здоровья граждан. На участках созданы все необходимые условия, которые позволяют участвовать в голосовании безопасно, комфортно и без какого-либо риска», - подчеркнул спикер.

Председатель ЗСК также заметил, что в целом на Кубани информированность граждан о содержании поправок в Основной закон страны высока, актуальность их для многих очевидна, что говорит о востребованности вносимых изменений.

Юрий Бурлачко призвал всех кубанцев проявить гражданскую активность и принять участие в голосовании.

«Масштаб этого события – исторический. И каждый для себя должен решить, кем он станет. Свидетелем, либо его участником», - сказал председатель ЗСК.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны стартовало во всех регионах вчера, 25 июня, и завершится 1 июля. Вопрос об обеспечении эпидемиологической безопасности на избирательных участках поднимался неоднократно на заседаниях рабочей группы. На одном из последних заседаний председатель ЗСК доложил о готовности Краснодарского края к проведению голосования, отметив, что в регионе формируется исчерпывающий запас средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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