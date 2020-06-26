Незаконные линии связи на ЛЭП могут привести к трагедии

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:56:02+03:00

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Энергетики Славянского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») пресекли уже девять фактов незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП в станице Анастасиевской, хуторах Прибрежном и Садовом и в поселке Совхозном. Нарушителями окаались сразу четыре интернет-провайдера.

На время тотальной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, когда люди оказались вынуждены сидеть дома, компания «Россети Кубань» не производила демонтаж незаконных ВОЛС, учитывая высокую социальную значимость интернет-коммуникаций.

Но незаконное размещение стороннего оборудование на воздушных линиях электропередачи без согласования с энергетиками мешает проводить ремонтно-восстановительные работы. Кроме того, самовольный подвес может привести к авариям и как следствие – нарушению электроснабжения потребителей и даже несчастным случаям.

Поэтому теперь специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» демонтировали все незаконные провода на опорах ЛЭП. Энергетики направили претензии в адрес собственников ВОЛС, уведомив их о необходимости заключения договоров.

По статистике каждая вторая электротравма на высоковольтных энергообъектах приводит к летальному исходу. Поэтому компания «Россети Кубань» предостерегает: все несанкционированные подвесы ВОЛС ставят под угрозу не только жизни самих нарушителей, но и могут нанести вред окружающим.

Обо всех случаях самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередачи энергетики просят сообщать по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.