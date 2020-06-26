При строительстве дальнего западного обхода Краснодара нашли незаконно арендованный участок земли

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:34:18+03:00

Трассу проложат по территории столицы Кубани, Красноармейского и Динского районов.

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Прокуратура провела проверку строительства новой дороги в объезд Краснодара, но нашла другое нарушение. Участок земли, который находится в границах автодороги М-4 "Дон", был сдан в аренду.

- Это было сделано незаконно, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе надзорного ведомства. - Мы выставили иск к уполномоченному органу - департаменту имущественных отношений Краснодарского края.

Арбитражный суд удовлетворил требование прокуратуры. Право аренды на земельный участок прекращено, имущество возвращено уполномоченному органу.

Напомним, дальний западный обход Краснодара представляет из себя 51 километр скоростной дороги с разделенными встречными потоками и четырьмя полосами движения. В рамках возведения участка трассы запланировано строительство трех развязок, четырех мостов и 20 путепроводов.

Строительство дороги позволит минимизировать поток транзитного транспорта, который проезжает через Краснодар по пути к Керченскому мосту, а также значительно сократить временные затраты водителей. Трассу проложат по территории столицы Кубани, Красноармейского и Динского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU