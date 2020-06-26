2020-06-26T18:36:06+03:00
Общество

В Сочи открыли памятник герою-летчику Великой Отечественной войны

Обелиск сделан в виде крыла самолёта И-16
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи открыли памятник герою-лётчику Великой Отечественной войны. Фото пресс-службы мэрии курорта.В Сочи открыли памятник герою-лётчику Великой Отечественной войны. Фото пресс-службы мэрии курорта.
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В Сочи установлен обелиск 19-летнему старшему сержанту 246-ой истребительной дивизии Константину Позднякову. Герой был сбит в окрестностях курорта 15 ноября 1942 года.

- Мы обнаружили фрагменты двигателя с номером. Благодаря этому мы смогли поднять в архивах всю информацию о пилоте и даже найти его родственников, - сообщил председатель Сочинского отделения Российского военно-исторического общества Владимир Астафьев.

100-килограммовый металлический обелиск сделан в виде крыла самолёта И-16.

На торжественном открытии памятного обелиска ветераны вспоминали, что самые ожесточённые воздушные бои над Лазаревским районом Сочи шли осенью 1942 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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