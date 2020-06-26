В Сочи открыли памятник герою-летчику Великой Отечественной войны
В Сочи установлен обелиск 19-летнему старшему сержанту 246-ой истребительной дивизии Константину Позднякову. Герой был сбит в окрестностях курорта 15 ноября 1942 года.
- Мы обнаружили фрагменты двигателя с номером. Благодаря этому мы смогли поднять в архивах всю информацию о пилоте и даже найти его родственников, - сообщил председатель Сочинского отделения Российского военно-исторического общества Владимир Астафьев.
100-килограммовый металлический обелиск сделан в виде крыла самолёта И-16.
На торжественном открытии памятного обелиска ветераны вспоминали, что самые ожесточённые воздушные бои над Лазаревским районом Сочи шли осенью 1942 года.
ИСТОЧНИК KP.RU