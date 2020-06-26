На пересечении улиц Красноармейской и Ленина ограничат движение транспорта и пешеходов

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:17:17+03:00

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В мэрии Краснодара анонсировали масштабные работы по реставрации дома №48 на пересечении улиц Красноармейской и Ленина. Здание, известное как Второе общественное собрание, планируют отремонтировать. Здесь поменяют окна, двери и крышу.

- Именно в связи с реставрацией этого дома будет ограничено движение на пересечении улиц Красноармейской и Ленина, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе городской администрации.

Неудобства, по информации мэрии, затянутся на пять месяцев. До конца ноября работы планируется закончить.

Ограничения вступят в силу с 27 июня до 30 ноября. Транспорту нельзя будет проехать по по крайней левой полосе вдоль здания по улице Ленина и крайней правой полосе вдоль здания по улице Красноармейской.

По тротуарам тоже нельзя будет ходить. Здесь обещают организовать временные пешеходные переходы.

ИСТОЧНИК KP.RU