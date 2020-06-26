В Сочи построят новый скейт-парк

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:27:12+03:00

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В Сочи новый скейт-парк построят на Цветном бульваре, на месте экстрим-площадки, которой уже больше 10 лет. Объект намечено заверить к осени 2020 года. В ближайшее время рабочие приступят к демонтажу старых конструкций.

- В Сочи активно развивается уличный спорт. В разных районах города строятся новые воркаут-площадки и скейт-парки, которые пользуются большой популярностью у жителей всех возрастов. Очень важно, что многие сочинцы, а в частности – молодёжь, ведут здоровый образ жизни, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Новый скейт-парк будет отвечать всем международным требованиям. В будущем он станет местом проведения соревнований различного уровня.

В разработке концепции экстрим-парка участвуют известные уличные спортсмены Сочи: чемпион России по скейтборду Семён Кутузов и призёр России по роликам Анастасия Кулаева.

ИСТОЧНИК KP.RU