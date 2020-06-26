2020-06-26T19:27:25+03:00
Общество

В Краснодаре представили проект благоустройства сквера Казачьей Славы

Было разработано три варианта реконструкции зелёной зоны
Ева МУР@kp_kuban
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Сквер Казачья Слава. Фото: мэрия КраснодараСквер Казачья Слава. Фото: мэрия Краснодара
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В Краснодаре презентовали проект благоустройства сквера Казачьей Славы. Он расположен в Пашковском микрорайоне.

- Архитекторы на выбор представили три варианта: «Место встречи», «Назад в будущее» и «Путь», - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

Жителям микрорайона предлагают проголосовать за тот, который в итоге будет реализован.

Сделать это можно в специально созданном электронном документе.

Напомним, в Краснодаре на пять месяцев ограничат движение пешеходов и транспорт по пересечению улиц Красноармейская и Ленина. Здесь будут проводиться реставрационные работы. На историческом здании по адресу Красноармейская, 48, включенном в перечень объектов культурного наследия Краснодарского края, заменят окна, двери и крышу. Кроме того, ожидается, что будет сделан косметический ремонт его фасада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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