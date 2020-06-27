2020-06-27T09:58:21+03:00
Общество

Губернатор поздравил кубанцев с Днем молодежи

Вениамин Кондратьев отметил, что юноши и девушки делают Краснодарский край успешным регионом
Вениамин Кондратьев
Поделиться:
Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ruВениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем молодежи. На Кубани проживают более миллиона юношей и девушек. Глава региона отметил, что именно это поколение делает наш край успешным, прогрессивным регионом.

– Ваше поколение действительно уникально. Вы уверенно осваиваете информационные технологии, занимаетесь самообразованием, обмениваетесь опытом и знаниями. Для вас не существует преград. А главное – вы не боитесь брать на себя ответственность за свое будущее и будущее родного края, – заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил молодых людей, которые стали волонтерами и протянули руку помощи нуждающимся в поддержке во время пандемии коронавируса.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что забота о здоровье, образовании молодежи, а также поддержка инициатив – один из приоритетов в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курорты Кубани готовы встречают туристов: температура воды в Черном море достигла 25 градусов
Жизнь налаживается: в Краснодарском крае снова появились пробки на пути к морю
Роспотребнадзор отменил требование справки об отсутствии коронавируса для отдыха в санаториях
Новые случаи заболевания коронавирусом в Краснодарском крае: 27 июня подтверждено 58 диагнозов
Следователи начали проверку после сноса единственного жилья женщины-инвалида из Анапы
Губернатор поздравил кубанцев с Днем молодежи
Вениамин Кондратьев подписал постановление о послаблениях с 27 июня
В Краснодаре представили проект благоустройства сквера Казачьей Славы
На пересечении улиц Красноармейской и Ленина ограничат движение транспорта и пешеходов
В Сочи построят новый скейт-парк
В краснодарском парке Солнечный остров снесли изгородь, мешающую подходу к реке
В Сочи открыли памятник герою-летчику Великой Отечественной войны
На Кубани рейсовый автобус влетел в легковушку
При строительстве дальнего западного обхода Краснодара нашли незаконно арендованный участок земли
Незаконные линии связи на ЛЭП могут привести к трагедии
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
В Краснодаре жители жалуются на едкий запах газа