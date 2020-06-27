Губернатор поздравил кубанцев с Днем молодежи

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:58:21+03:00

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем молодежи. На Кубани проживают более миллиона юношей и девушек. Глава региона отметил, что именно это поколение делает наш край успешным, прогрессивным регионом.

– Ваше поколение действительно уникально. Вы уверенно осваиваете информационные технологии, занимаетесь самообразованием, обмениваетесь опытом и знаниями. Для вас не существует преград. А главное – вы не боитесь брать на себя ответственность за свое будущее и будущее родного края, – заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил молодых людей, которые стали волонтерами и протянули руку помощи нуждающимся в поддержке во время пандемии коронавируса.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что забота о здоровье, образовании молодежи, а также поддержка инициатив – один из приоритетов в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU