Следователи начали проверку после сноса единственного жилья женщины-инвалида из Анапы
Глава СКР Краснодарского края Вадим Бугаенко поручил провести проверку всех обстоятельств сноса единственного жилья женщины-инвалида из Анапы. Сейчас она вынуждена проживать у родственников.
- По факту нарушения прав женщины следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СКР.
Следователи во время проверки дадут оценку действиями или бездействию ответственных должностных лиц, которые могли привести к нарушению прав жительницы курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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