2020-06-27T10:09:20+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку после сноса единственного жилья женщины-инвалида из Анапы

Правоохранительные органы дадут оценку действиям должностных лиц
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Глава СКР Краснодарского края Вадим Бугаенко поручил провести проверку всех обстоятельств сноса единственного жилья женщины-инвалида из Анапы. Сейчас она вынуждена проживать у родственников.

- По факту нарушения прав женщины следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СКР.

Следователи во время проверки дадут оценку действиями или бездействию ответственных должностных лиц, которые могли привести к нарушению прав жительницы курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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