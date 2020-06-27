2020-06-27T11:12:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заболевания коронавирусом в Краснодарском крае: 27 июня подтверждено 58 диагнозов

Больше всего заболевших - в Краснодаре
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае продолжает оставаться стабильной. За последние сутки стало известно о 58 новых случаях заражения инфекцией. Это пациенты от пяти до 92 лет.

Больше всего заболевших в Краснодаре – 21 случай, еще у шестерых вирус обнаружили в Сочи.

– По три человека выявлено в Армавире, Белореченском, Тихорецком и Динском районах. По два заразившихся в Северском, Апшеронском, Отрадненском, Новокубанском, Ейском, Кавказском и Гулькевичском районах. По одному в Анапе, Кущевском, Выселковском, Усть-Лабинском и Абинском районах. Среди заболевших 37 женщин и 21 мужчина. В их числе четверо детей, – рассказали в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 5801 человека, большая часть из них выздоровела. Выписаны уже 78% пациентов, это 4564 человека. Количество жертв опасной инфекции на Кубани составило 73.

– В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 14 пациентов, 2 человека на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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