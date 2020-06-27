Новые случаи заболевания коронавирусом в Краснодарском крае: 27 июня подтверждено 58 диагнозов
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае продолжает оставаться стабильной. За последние сутки стало известно о 58 новых случаях заражения инфекцией. Это пациенты от пяти до 92 лет.
Больше всего заболевших в Краснодаре – 21 случай, еще у шестерых вирус обнаружили в Сочи.
– По три человека выявлено в Армавире, Белореченском, Тихорецком и Динском районах. По два заразившихся в Северском, Апшеронском, Отрадненском, Новокубанском, Ейском, Кавказском и Гулькевичском районах. По одному в Анапе, Кущевском, Выселковском, Усть-Лабинском и Абинском районах. Среди заболевших 37 женщин и 21 мужчина. В их числе четверо детей, – рассказали в региональном оперативном штабе.
Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 5801 человека, большая часть из них выздоровела. Выписаны уже 78% пациентов, это 4564 человека. Количество жертв опасной инфекции на Кубани составило 73.
– В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 14 пациентов, 2 человека на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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