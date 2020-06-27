Роспотребнадзор отменил требование справки об отсутствии коронавируса для отдыха в санаториях

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:43:46+03:00

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Роспотребнадзор внес долгожданные изменения в рекомендации к работе учреждений санаторно-курортной отрасли. Теперь для заселения отдыхающим не понадобится справка об отсутствии коронавируса, для которой нужно было сдавать обязательный тест, что влекло за собой дополнительные расходы.

Теперь достаточно только справки об эпидокружении, а вернее отсутствии контакта с зараженными коронавирусом в течение 14 дней, выданной не позднее, чем за три дня до отъезда гражданина на отдых. Обычно такую справку можно получить у участкового терапевта.

В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора также разрешается селить отдыхающих по 1-2 человека в номер, если они проживают вместе. Возможными стали групповые процедуры в санаториях при условии соблюдения социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU