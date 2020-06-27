2020-06-27T11:43:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор отменил требование справки об отсутствии коронавируса для отдыха в санаториях

Для заселения достаточно будет справки об эпидокружении
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Санатории в Краснодарском крае начали работу с 1 июняСанатории в Краснодарском крае начали работу с 1 июняФото: Виталий КАРНАУХ
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Роспотребнадзор внес долгожданные изменения в рекомендации к работе учреждений санаторно-курортной отрасли. Теперь для заселения отдыхающим не понадобится справка об отсутствии коронавируса, для которой нужно было сдавать обязательный тест, что влекло за собой дополнительные расходы.

Теперь достаточно только справки об эпидокружении, а вернее отсутствии контакта с зараженными коронавирусом в течение 14 дней, выданной не позднее, чем за три дня до отъезда гражданина на отдых. Обычно такую справку можно получить у участкового терапевта.

В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора также разрешается селить отдыхающих по 1-2 человека в номер, если они проживают вместе. Возможными стали групповые процедуры в санаториях при условии соблюдения социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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