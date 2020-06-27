Жизнь налаживается: в Краснодарском крае снова появились пробки на пути к морю

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:02:40+03:00

Заторы образовались на трассах к Новороссийску и Джубге

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27 июня в Краснодарском крае снята часть ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Открываются кафе и рестораны, возобновлено сообщение между муниципалитетами. На курортах уже открыты пляжи, работают отели, а море достаточно прогрелось и манит отдыхающих.

Природа очистилась настолько, что на трассы, ведущие к побережью, снова вернулись традиционные пробки.

Пробка в Горячем Ключе/Яндекс. Пробки

О заторах на трассе М4 «Дон» сообщают водители. Стоит участок Восточного обхода Краснодара в районе водохранилища, несколько километров пробки 27 июня придется отстоять и в Горячем Ключе. Затруднено движение по трассе и в Архипо-Осиповке.

На пути из Краснодара в Новороссийск придется постоять в районе станицы Холмской и перед Нижнебаканской. Традиционно плотное движение в самом городе-герое. Подъезд к Геленджику со стороны Новороссийска тоже горит на карте Яндекс. Пробок красным цветом.

ИСТОЧНИК KP.RU