Жизнь налаживается: в Краснодарском крае снова появились пробки на пути к морю
27 июня в Краснодарском крае снята часть ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Открываются кафе и рестораны, возобновлено сообщение между муниципалитетами. На курортах уже открыты пляжи, работают отели, а море достаточно прогрелось и манит отдыхающих.
Природа очистилась настолько, что на трассы, ведущие к побережью, снова вернулись традиционные пробки.
Пробка в Горячем Ключе/Яндекс. Пробки
О заторах на трассе М4 «Дон» сообщают водители. Стоит участок Восточного обхода Краснодара в районе водохранилища, несколько километров пробки 27 июня придется отстоять и в Горячем Ключе. Затруднено движение по трассе и в Архипо-Осиповке.
На пути из Краснодара в Новороссийск придется постоять в районе станицы Холмской и перед Нижнебаканской. Традиционно плотное движение в самом городе-герое. Подъезд к Геленджику со стороны Новороссийска тоже горит на карте Яндекс. Пробок красным цветом.
ИСТОЧНИК KP.RU