2020-06-27T12:52:09+03:00
Туризм

Курорты Кубани готовы встречают туристов: температура воды в Черном море достигла 25 градусов

Теплее всего вода в Геленджике
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Вода прогрелась до 25 градусовВода прогрелась до 25 градусовФото: Виталий КАРНАУХ
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27 июня в Краснодарском крае начался очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Ранее были открыты санатории и отели, а также пляжи. Теперь же возобновляют работу кафе и рестораны, океанариумы и дельфинарии, объекты турпоказа.

Кроме того, Роспотребнадор отменил требование справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории, теперь достаточно справки об эпидокружении. На пляжах уже появляются отдыхающие, а море отлично прогрелось.

27 июня температура воды в Черном море у побережья Краснодарского края составляет 24-25 градусов. Теплее всего купаться в бухте Геленджика, а также в Сочи, здесь 25 градусов. А в Анапе, Новороссийске и Туапсе - 24.

Температура воды в Черном и Азовском морях Фото: Гидрометцентр России

Температура воды в Черном и Азовском морях Фото: Гидрометцентр России

В Азовском море температура воды еще выше. В Ейске этот показатель составляет 26 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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