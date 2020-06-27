2020-06-27T13:04:00+03:00
Происшествия

Источником запаха газа в центра Краснодара стала цистерна, сданная на металлолом

Ее уже закупорили
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Запах распространился в пятницу по центру КраснодараЗапах распространился в пятницу по центру Краснодара
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В пятницу 26 июня жители сразу нескольких кварталов в районе улицы Вишняковой в Краснодаре жаловались на резкий запах газа. Однако в экстренных службах города сообщили, что никаких аварий не было, все предприятия и объекты газоснабжения работают в штатном режиме.

В администрации Краснодара предположили, что запах появился после прохождения железнодорожного состава с нефтепродуктами или газовоза.

Правда выяснилась только в субботу 27 июня. Оказалось, что в пункт приема металлолома на улице Павлова накануне сдали демонтированную емкость газового оборудования.

- По требованиям технологического процесса дегазации, перед утилизацией емкость залили водой. Смесь остатков газолина с водой дала характерный запах, который из-за ветра распространился по округе, - сообщают в администрации Краснодара.

Уточняется, что угрозы для здоровья людей нет, а емкость уже закупорили. Если запах не исчезнет, ее либо вернут владельцу, либо вывезут для утилизации за город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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