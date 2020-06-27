На Кубани спасли пастуха, который натянул кольцо на половой орган и проходил с ним два дня

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:53:41+03:00

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То ли желание экспериментов, то ли отсутствие сигнала сотовой сети в горной местности и банальная скука подтолкнули пастуха из Мостовского района Краснодарского края на необычное действие.

Мужчина надел на половой член кольцо, однако снять без посторонней помощи его не мог. Обращаться к специалистам он поначалу стеснялся, но когда дело стало совсем худо, он вызвал спасателей.

Специалисты из Псебайского отряда Кубань-СПАС на своем веку видали всякое. Они пригласили медиков и достали шлифмашину. Ювелирная работа заняла всего несколько минут и орган мужчины был свободен.

- Спасатели в присутствии медиков сняли предмет при помощи шлифмашины. Состояние пострадавшего в норме, - рассказали в отряде Кубань-СПАС.

ИСТОЧНИК KP.RU