Умер заслуженный артист Кубани Эдуард Казарян

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:34:25+03:00

Эдуарду Казаряну было всего 35‬ лет

Он ушел из жизни на 36-м году

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27 июня ушел из жизни заслуженный артист Кубани Эдуард Казарян. Ему было всего 35 лет. О смерти артиста сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

- Эдуард был не только большим артистом, он был очень светлым, честным, искренним, благородным человеком, прекрасным товарищем и верным другом. Он навсегда останется в наших сердцах своим творчеством, невероятно глубоким вокалом и неповторимым артистизмом. Светлая вечная память, - написала министр.

Эдуард Казарян окончил Краснодарский музыкальный колледж им. Римского-Корсакова и консерваторию Краснодарского государственного института культуры и искусств. Три года жил в Германии, работал в Государственной Берлинской опере. В Краснодаре выступал в КТО «Премьера», а с 2016 года был солистом Краснодарской филармонии.

Его прекрасный бас был известен далеко за пределами Краснодара. Эдуард Казарян - обладатель Гран-при, лауреат Международного конкурса «Искусство 21 века», лауреат первой премии Международного конкурса им. С. В. Рахманинова.

16 мая Эдуард Казарян дал свой последний концерт. Он прошел в режиме онлайн.

Эдуард Казарян и Артем Пенжоян.

ИСТОЧНИК KP.RU