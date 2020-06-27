Готов к обсуждению: опубликован проект Генплана Краснодара
В Краснодаре обнародован проект Генплана, который будет действовать в городе до 2040 года. Найти его можно на сайте genplan.krd.ru. Работа над важнейшим градостроительным документом вышла на финишную прямую, теперь слово за горожанами.
Общественные обсуждения Генплана пройдут в онлайн-формате и продлятся с 6 июля по 6 августа. Внести свои предложения жители краевого центра смогут на сайте.
- Для изучения доступны все карты функционального зонирования, карты размещения объектов местного, регионального и федерального значения в каждой из областей: социальной сфере, транспорта, инженерной инфраструктуры, - отмечают в администрации Краснодара.
Предметом обсуждений являются только объекты местного значения. Разобраться во всех деталях Генплана поможет видео и текстовая инструкция.
Прием замечаний и предложений начнется с 6 июля. Чтобы воспользоваться возможностью, необходимо будет авторизоваться через портал «Госуслуги».
ИСТОЧНИК KP.RU
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